新北市永和區昨(5)日晚間傳出分屍案，有名楊姓女子和梁姓男性友人7天聯繫不上，並於傍晚5時許報案，警方循線至智光街住處，發現梁男死遭殺害分屍，謹剩軀幹連著1隻腳，其餘三肢和頭都不見；其涉有重嫌的死者大哥，尚未聯絡上，且附近鄰居透露，死者大哥曾詢問「垃圾車清運時間」。

據悉，遭到支解的54歲梁姓男子，家中共有8位兄弟姐妹，死者排名第6，與最大的哥哥同住，2人相差16歲，死者與大哥在109年、110年間，兄弟倆曾爆發嚴重爭吵，當時死者曾告大哥恐嚇、妨害自由、毀損等。

警方也表示報案53歲楊姓女子是死者的女同學，楊女有透露死者與大哥常起爭執，2人吵很兇；警方調閱監視器發現死者大哥在8月31日晚間6時許，曾從住處拖行紅色行李箱與多個包包出門，另外死者二哥、三哥及五哥表示，死者與大哥經常吵架，且監視器男子為大哥無誤。

據了解，死者最後出現時間在8月30日深夜11時許，當時正騎車行經智光街往民治街方向，另外，鄰居則透露，死者大哥曾詢問垃圾車清運時間。

死者的兄弟姊妹都已連絡上，但死者大哥依舊失聯，警方已將死者大哥列為重要關係人，持續追查尋人，全案仍待調查釐清。