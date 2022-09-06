在全球絕大多數國家都採行與病毒共存政策後，感染新冠病毒的人數大量增加，感染後轉為重症的病例依靠幾種已被批准的藥物來控制病情，其中又以輝瑞製造的Paxlovid最常被使用，台灣也進口了數十萬份供重症民眾使用。但是最近醫學界又傳出這款被稱為「新冠神藥」的特效藥，出現對年輕人無效與復陽等2大問題，讓外界質疑其效用。目前醫學界應急的方法是延長療程，至於造成這2種現象的原因仍需要進一步研究。

輝瑞Paxlovid已經成為美國治療新冠的首選方法，政府花了100多億美元購入這種藥物，台灣也在今年春季陸續採購了70幾萬份供民眾使用。（圖／美聯社）

Paxlovid對年輕人無效的質疑來自於8月底在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上一篇大型的真實世界療效研究論文，該研究發現接受Paxlovid治療能明顯降低年長感染者的住院率和死亡率，但在40-64歲的相對年輕參與者中，卻未表現出明顯效果。研究樣本是以色列克拉立特健康中心患者病歷，研究樣本數近11萬例，研究期間是2022年1月初至3月底，當時主要流行毒株是Omicron。

Paxlovid是由nirmatrelvir和ritonavir這2種蛋白酶抑制劑組成，其作用是防止病毒複製，讓身體有時間來殺死病毒。（圖／Shutterstock

研究結果發現，在65歲或以上的患者中，接受Paxlovid治療的患者住院和死亡率明顯低於未接受治療的患者，但是在65歲以下至40歲年紀較輕的樣本中沒有發現治療有效的證據。

美媒指出，輝瑞Paxlovid已經成為美國治療新冠的首選方法，拜登政府花費了100多億美元購入這種藥物，並在數千家藥店出售。台灣也在今年春季陸續採購了70幾萬份供民眾在發病5天內使用，同時密切關注國際上對治療藥物之研發與使用情形。

目前已有針對接種mRNA疫苗（輝瑞、莫德納）者感染後復陽機率的研究，大約會有6%的人會出現復陽症狀。（圖／美聯社）

其實不久前香港也用另一款類似藥物默沙東Molnupiravir的使用狀況做了類似的研究，研究結果與以色列的相近。不過有研究人員指出，目前隨著疫苗接種逐漸普遍，曾經感染Omicron人數也大幅增加，研究環境愈來複雜，需要有更深入的研究才能這類藥物對各種不同背景患者實際的作用。

至於輝瑞口服藥復陽的問題，美國已有專用詞語Paxlovid rebound來代表。復陽指的是曾經感染Omicron並經過Paxlovid治療的患者，在療程結束一段時間後再度出現病毒載量增加的現象。最早被媒體報導的白宮的總統首席醫療顧問安東尼．福奇（Antony Fauci），後來美國總統拜登7月也出現復陽，半個月後，連輝瑞藥廠的CEO 博爾拉（Albert Bourla）竟然也出現復陽現象。美國人後來發現，復陽的患者不在少數，美國食品藥品監督管理局（FDA）因此正式要求輝瑞調查該藥物的第2個5天療程是否會阻止病毒復發，並且必須在2023年9月30日之前拿出第2療程抗病毒藥物隨機對照試驗的初步結果。

美國拜登總統不只感染新冠病毒，還經歷過更難受的復陽過程。美 FDA在拜登復陽後才開始重視這個問題。（圖／美聯社）

福奇在復陽後曾對媒體表示，復陽的首日感到「非常不舒服」，甚至「比第一次（陽性）更糟糕」，它的感覺就像人們說的「反彈」（rebound），所以更難受。哈佛大學的研究人員最近在供同儕評估的《感染》（Journal of Infection）期刊上發表研究報告稱，沒有接受過Paxlovid治療的人，感染時的症狀其實是更嚴重的，只是第1回有藥物壓制，症狀較輕，才會覺得第2次的症狀更重。「新冠肺炎不是一個純粹的線性過程，它會起伏不定。」

福奇在復陽後曾對媒體表示，復陽的首日感到「非常不舒服」，甚至「比第一次（陽性）更糟糕」。（圖／美聯社）

專家指出，Paxlovid是由nirmatrelvir和ritonavir這2種蛋白酶抑制劑組成，前者的作用是防止病毒複製（不是殺死病毒），後者的作用是防止前者被身體代謝掉，延長在體內停留的時間。目前對於新冠口服藥導致復陽的病理機制尚無定論，有些觀點認為是Paxlovid為期5天的療程不足以抑制病毒複製，以達到讓免疫系統啟動來殺死病毒。目前已有針對接種mRNA疫苗（輝瑞、莫德納）者感染後復陽機率的研究，大約會有6%的人會出現復陽症狀，而且復陽的症狀會較先前更嚴重些，所幸復陽的比例不算高。

輝瑞藥廠的CEO 博爾拉也出現痊癒後復陽現象，他認為在復陽原因還沒搞清楚之前，Paxlovid至少還能減少病毒載量，可以再加一個療程。（圖／美聯社）

輝瑞在原有的用藥指引上不建議超過5天，但很多復陽的人實際上都會超過。輝瑞CEO博爾拉對此也公開表示，在復陽原因還沒搞清楚之前，Paxlovid至少還能減少病毒載量，就像其他藥物一樣，沒達到目的，那就再來一個療程。不過美國FDA並不同意這樣的建議，因為尚無臨床證據可以證明這是個有效的療法。總而言之，醫學界對復陽的處理方式尚無定論，未來還要有更多更深入的研究才行。