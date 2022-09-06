四川省甘孜甘孜州瀘定縣發生6.8級淺層地震，至少有7人遇難，事實上，四川可能發生地震傳言民間已有多日，原來從8月四川與重慶發生酷熱災情，有發現多處露頭岩層冒出地底天然氣發生地火現象，並因此引燃多處山林火災。據坊間說法，天然氣突然冒出可能是地層滑動導致，從過去經驗判斷，有可能出現地震。

坊間傳言，天然氣突然冒出可能是地層滑動導致，不久後可能出現地震，而今再次驗證確為經驗之談。（圖／翻攝自微博）

根據中國地震台測定9月5日12時52分，四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里，屬於淺層地震。除官方通報之外，四川各地也都提前收到了地震預警信息，預警時長在1分鐘以上。另外，大陸《央視》報導有7人罹難，其他災情尚在清查之中。

甘孜地震災情目前雖未完全查明，但坊間傳出所謂的「旱震」理論，社交媒體上不斷有網友警示，地底突然冒出天然氣可能是地震的前兆。《中時新聞網》引述大陸網友說法，早在8月中旬後大陸各地發生高溫酷熱天氣，歷史上有火爐之稱的重慶與成都未能倖免，氣溫連續多日多地高達40℃以上，重慶甚至創下44℃的高溫。

社交媒體上也傳出有人捕捉許多河床與岩層冒出地底天然氣，並因酷熱而點燃，火苗四竄，在四川的瀘州、鄰近的貴州赤水與遵義、重慶各地引發山火，另外6年前，2016年3月24日四川瀘定縣曾發生3.6級地震，也是在四川剛經歷罕見的高溫天氣後發生的。

旱震這個說法，根據創立此一理論的專家耿慶國認為，6級以上大地震的震中區，震前1到3年半時間內往往是旱區，旱區面積越大則震級越大，在旱後第3年發震時，震級要比旱後第1年內發震增大半級，造成地震的直接原因是因為地殼內部能量的集中釋放。

相關的理論在歷史上早有傳聞，在《國語》、《史記》上都有記載，以2008年的汶川地震為例，很多人可能沒有注意到2006年夏天時，四川、重慶曾遭逢百年大旱，部分地區的氣溫多次超過40℃，最高溫度甚至達到了44.6℃，與這次大旱頗為相似。

這次甘孜地震災情雖未完全查明，但也再次驗證先前傳聞的確有經驗上的依據，現在擔心的是後續可能還有更嚴重的巨震，曾經歷過多次地震的民眾認為，雖然大旱之後未必會有大震，但是地震和乾旱之間確實有聯繫，當地人經歷汶川大地震以及這次甘孜地震的痛苦教訓，必須謹慎對待。

更多 CTWANT 報導