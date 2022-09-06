【愛傳媒簡秀枝專欄】「松色經行—蕭如松百歲冥誕巡迴紀念展」於本（9）月3日上午，在新竹縣文化局美術館盛大舉行，大家齊聚百幅遺作前，共同以歌聲琴韻，緬懷孜矻一生、忙教學創作，每天「叫大陽起來的人」。

蕭如松生前作息規律，樸素生活，每天叫大陽起床。新竹縣文化局以蕭如松為意象，委託音樂創作，目前已有4首樂曲、2首合唱曲，召喚出蕭如松早年生活點滴，讓綿延不絕的思念與敬意，融入音符裡，任其繞樑徘徊。

蕭如松一直是新竹人的榮耀與驕傲。開幕典禮一開始，4位弦樂手以室內樂形態，演奏委託創作曲的《樹林小屋》。《樹林小屋》是以竹東高中校園為發想，催生了該首創作曲，現場弦音裊繞，柔美旋律，穿過滿館的精采遺作，帶領大家追憶起逝別30年的蕭如松。

縣長楊文科，在文化局長李安伃陪同下，親自出席開幕典禮，喜迎鄉親，與蕭如松學生、藝術愛好者。對於出錢出力出畫，協助該紀念活動成形，楊文科喜形於色，逐一頒發感謝狀，表達謝忱。

已經是科技市鎮的新竹縣，還要成為藝術文化大縣，楊文科縣長放大聲量，他認為，新竹縣底韻豐富，近年藝文推動，讓城市風貌不斷在改變，鄧雨賢、蕭如松，都是風城藝術領域的中流砥柱，對後學影響深遠。

在百歲冥誕弘掦蕭如松藝術風華的此時此刻，縣府會推出系列藝文活動，緬懷禮讚蕭如松，也讓新竹縣的城市形象，隨著藝術文化的推廣，持續翻轉。

國立台灣美術館是「松色經行-百歲冥誕紀念巡迴展」中，作品最大宗的商借機構。收藏那麼豐富整齊的蕭如松遺作，國美館長廖仁義走路有風，滿臉驕傲感。

他致詞時先羅列了新竹縣的傑出藝術家，從前輩藝術家陳進、李澤藩到蕭如松，都為社會留下亮眼藝術資產，值得喝采。

廖仁義更推崇孤獨一生的蕭如松，認真教學，更低調創作，留下獨領風騷的作品，包括風景、靜物與人物，作品內容，兼具新竹在地文化特色與美學元素，彌足珍貴。

長年執教鞭的廖仁義，誇讚蕭如松美術教學中，特別重視學生人格操守的培養，他以身作則，輕衣簡食、刻苦自勵，這樣的行事風格，永遠受後人尊敬與懷念。

廖仁義指出，蕭如松出身的1920年代，藝術發展極為活潑，台灣美術家們，急於吸收現代繪畫思潮，有些忙於東瀛取經，有些等待西潮，甚至有人從寫實轉抽象，現代性的詮釋與轉變，成為當時藝術家努力爭逐的重點，蕭如松恭逢其時，但依舊走他自學、實驗、實踐的獨特路子，成為台灣社會的重要資產與典範。

廖仁義語帶惋惜地說，蕭如松是全國性的傑出藝術家，但頗有錦衣夜行的委屈，緬懷蕭如松百歲冥誕，應該加強研究與書寫，讓更多大了解蕭如松的藝術風華，台灣美術史必然有他一席之地。

廖仁義也提及，國美館原有計劃在這個百歲冥誕的非常時刻，為他作完整展覽，但後來因為智慧財產權，中途喊停，深感遺憾。他很高興看到新竹縣已經克服各項困難，花了半年多的籌備時間，讓展覽成真，而且延伸為巡迴展，總算抒解了他的歉意與愧咎。

廖仁義要在場賓客，給予縣府團隊，大聲喝采。

在1990年代曾擔任台北市立美術館館長的黃光男教授說，蕭如松的鶴立雞群，早在30年前，北美館就看到他的藝術潛力，並為他作了展覽，為台灣美術史，預留了蕭如松席位。

黃光男對於台灣的美術發展，十分熟稔，早年軌跡，大都借道日本，折射自西方，但蕭如松很不一樣，透過自學、摸索，內心的開挖，在媒材的侷限下，仍在主題、色彩、構圖、層次……作突破，創造自己獨特風格，堪稱不易。

黃光男教授稱蕭如松，既是藝術教育者，更是美學的傳達者，他一生在美學創作上的成就，不但是新竹在地傳奇，更是整個台灣的驕傲。

黃光男教授說，蕭如松的遺作，已是公共財，是屬於整個世紀、全人類的，不要因為法律的枝節問題，阻礙了後人對蕭如松的藝術推廣。如何把蕭如松鑲崁入美術史，推向國際，是大家共同的責任。黃光男教授強調。

蕭如松百歲冥誕紀念展，即將於今年底巡迴到台中亞洲現代美術館，館長潘襎在致詞時，肯定蕭如松在台灣美術史的重要地位，他希望透過巡迴展覽，走出新竹，面向全國，甚至對國際有所著墨與發聲。

潘襎提及，蕭如松刻苦耐勞、敬業教學、人品典範、愛鄉愛土，是客家硬頸精神的展現，也是不折不扣的「經師人師」。藝術熱忱與境界之外，過世已經30年，還受到學生如此推崇，是極少見特例，可是他遺愛在人間。

蕭如松生前常自我提醒「別慌、別急，要沈著……」，也成為颱風天，潘襎從台中開車到新竹，在風雨交加中，他忍不住借用蕭如松智慧要沈著穩定，駛向目標。「人的一生，如何沈著穩定，有目標、有耐力、有信心走到人生終點，藝術家人格崇高偉大之處，就在這裡」潘襎舉一反三，加倍強調。

策展人陳昭賢，也是蕭如松藝術園區的經營者，對弘揚蕭如松藝術活動，迭有參與，尤其這回從巡迴展、兩場學術研討會、委託作曲的音樂會，形式多元，熱鬧非凡。

蕭如松難得一見的真跡原作與全開大畫，被公認是今年台灣最重要的藝術展覽，非常難得，大家可別錯過。

「松色經行—蕭如松百歲冥誕巡迴紀念展」，果然未上演先轟動，這回作品精彩絕倫，總共展出110幅作品，其中大尺幅作品70幅，小作品40幅，外加豐富文獻資料，其中18幅精彩作品，借自國美館，是必看的焦點作品，許多從私人藏家借出，也是珍貴收藏。

展覽從即日起到9月30日，再巡迴到台中亞洲大學現代美術館。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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