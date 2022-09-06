今年7月7日台南市長候選人謝龍介北上大動作召開記者會，與靈骨塔「業者」李瑞祥一同指控台南市長黃偉哲透過律師收賄720萬元，經媒體大幅報導引發社會關注。不過事情有最新發展，對外宣稱擁有靈骨塔產權和啟承建設實際老闆的李瑞祥，8月29日慘遭法院打臉，台南地院廢棄3周前裁准他擔任啟承建設臨時管理人資格！
根據謝龍介記者會及相關資料指出，本案源於2019年7月，啟承建設公司的靈骨塔「龍福寶塔」取得完工證明，申請更名和變更設置人，遭台南市政府民政局要求簽署申請人變更對照表，卡關1年，2020年10月1日，黃偉哲和自稱啟承建設老闆的李瑞祥等人約在台南桃山料理店見面，李瑞祥指控黃偉哲當天吃飯時用右手比1，李則比出ok的手勢，其實就是索賄1千萬元，黃還說：「你要幫忙別人，別人才會幫忙你」，最後李以付律師顧問費名義支付720萬元，待取得執照後，再結清尾款280萬元。
不過後來李瑞祥遭踢爆根本不是啟承建設公司的老闆，而只是零持股的掛名董事，李瑞祥改口說他把股份登記在曾人傑妻子、公司監察人呂菁倫名下，不過又遭打臉他沒有任何證據顯示他是公司實際負責人，李不但沒有公司大小章、也沒有帳冊，而且當初支付720萬元律師顧問費的匯款單，匯款人也是啟承建設董事長曾人傑的名字。
此外，李瑞祥還利用啟承建設老闆曾人傑另案遭通緝，指稱曾人傑的妻子、公司監察人呂菁倫一同逃匿，導致公司無法召開股東會改選董事為由，今年7月11日向台南地院聲請擔任啟承建設臨時管理人。李瑞祥在聲請狀強調，公司尚在營運中，且有處理靈骨塔特許行業執照發放、升降設備、處理訴願、訴訟必要，並提出台南市政府工務局、民政局函文，強調公司確有選任臨時管理人必要，以避免業務停頓而受到損害，台南地院今年8月9日裁准李瑞祥擔任臨時管理人。
曾人傑的妻子、同時也是啟承建設的新任董事長呂菁倫得知後，火速提出抗告，並於8月12日到法院遞狀說明，法院才知道啟承建設已選出新任董事長，因此8月29日推翻8月9日的舊裁定，認定啟承建設不需要臨時管理人。李瑞祥形式上只當了21天的公司臨時管理人就被拉下馬。
台南地院今年8月29日公布的裁定書指出，啟承建設原董事長曾人傑、董事李瑞祥等人的任期為2017年12月4日到2020年12月3日，屆期並未改選，台南市政府也未限期改選，由於董事長曾人傑遭通緝，因此啟承公司在今年7月27日召開臨時董事會和董事會，改選呂菁倫為董事長，曾人傑、孔偲齊等人為董事，李瑞祥被踢出董事會。.
呂菁倫主張，她是啟承建設的最大股東，且股份都是她個人持有，可以正常行使股東權利，並非借名登記，董事會也正常運作，並合法召開臨時董事會改選董事和監察人，還召開董事會選她擔任董事長，顯示公司董事會運作順利。她強調李瑞祥向法院聲請擔任公司臨時管理人，目的要「強奪公司的經營權和產權」，希望法院廢棄原裁定。
台南地院調取啟承公司在經濟部商工登記公示資料後，認為雖然原董事長曾人傑遭通緝無法執行職務，但啟承公司已選出新任董事長、董事及監察人，顯示公司董事會並無不能行使職權、危害股東權益及經濟秩序等情形，因此廢棄原先選任李瑞祥為公司臨時管理人的裁定。裁定書同時指出，除非法院適用法規顯有錯誤，否則不得對本案提起再抗告。
呂菁倫指出，當初李瑞祥介紹幫曾人傑打刑事官司的律師，這次竟反過來替李瑞祥向法院聲請擔任公司臨時管理人，律師明明有她的line、卻不聯絡她，還在聲請狀說她和先生曾人傑一起逃匿。律師則辯稱呂菁倫逃匿一事是李瑞祥說的，她的line有上千個，忘記有呂的line。呂認為對方已涉嫌違反律師倫理，也懷疑當初李介紹這位律師別有用心。
對此，李瑞祥全盤否認相關指控，強調他是合夥人、也是董事，聲請當公司臨時管理人合情合理，當初總統蔡英文准予使用印文做匾額也是真的。
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