對外宣稱是啟承建設公司老闆的李瑞祥，除了遭新任啟承建設董座呂菁倫指控侵奪公司資產，還做了一件離譜的事，就是透過一個謝姓男子取得總統蔡英文的「總統印文」，聲稱蔡英文已准予將刻有她印文的匾額掛在「龍福寶塔」上，藉機騙取啟承建設公司原任董座曾人傑500萬元。

呂菁倫和啟承建設總經理孔偲齊指出，曾犯下詐欺取財和違反《森林法》等罪名的李瑞祥出獄後，經常伸手向曾人傑借錢，曾人傑基於往日情誼選擇幫助他，不料李瑞祥食髓知味，為彰顯自己很有本事，以便騙取更多錢，竟把歪腦菁打到總統蔡英文身上！

事情發生在2018年底，李瑞祥交給曾人傑一封由「謝添全」寄給李瑞祥的信，打開來一看，裡面竟是蔡英文的「總統印文」。李瑞祥宣稱這是蔡英文所贈，准予用於刻印懸掛於福龍寶塔匾額的印文。曾人傑不了解總統用印規範，因此相信了李瑞祥，就隨著李瑞祥找師傅製作匾額，後來掛在福龍寶塔大廳門上。

李瑞祥見已取信曾人傑，事後以代辦各種事務為名，開口向曾人傑索取大大小小各種費用，2019年10月間曾人傑先後支付了協助取得蔡英文印信的「謝添全」500萬元。

總統府祕書長李大維發函指出，總統蔡英文並未核頒匾額給「楠西觀聖園（即福龍寶塔）」，要求下架。（圖／讀者提供）

不過「真的假不了、假的真不像」，總統府聽說竟有靈骨塔冒用總統蔡英文的印文製作匾額，今年8月23日由總統府祕書長李大維署名，發函給已改名為「楠西觀聖園」的「福龍寶塔」，要求拆除匾額，副本則寄給台南市政府。

總統府在函文的主旨指出：「有關貴園懸掛『慎終追遠』匾額墨寶恐涉偽造情事，希冀自行拆除，請查照辦理。」說明欄進一步指出：「卷查本府檔案，並無該項匾額核頒紀錄；貴園所懸匾額誠有偽造之虞，為免民眾有所誤解請儘速撤除為荷，至紉高誼。」法界人士指出，雖然總統府的公文寫得很客氣，但已指明是偽造的，未來可能追究相關人士法律責任。

呂菁倫和孔偲齊表示，李瑞祥蹭高階公務員不是只有冒用蔡英文印文這一樁，曾人傑因遭誣陷涉及偽造文書遭最高法院在2021年3月間判刑2年10月確定，隔月李瑞祥就跟有苦難言的曾人傑表示，可代向監察院提起救濟管道，透過監察院向法院調卷以發現真相，李瑞祥為取信於曾人傑，還出示監院高層重要幕僚名片及照片，要求支付200萬元費用。

對此，李瑞祥全盤否認相關指控，強調他是合夥人、也是董事，聲請當公司臨時管理人合情合理，當初總統蔡英文准予使用印文做匾額也是真的。

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