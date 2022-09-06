啟承建設公司前任董事長曾人傑2009年因友人介紹認識李瑞祥，李時常向曾借錢調頭寸，曾人傑基於彼此都是台南人、且李年紀較長的同鄉情誼，不時接濟他，後來欠款金額達2000萬元以上，李遂將位於台東明興礦場4公頃礦業土地轉讓給曾抵債，沒想到有詐欺和違反《森林法》等前科的李，當初以1000萬元買下這4公頃礦業土地，其實只付了100萬元價金。李見曾老實可欺，不時吹噓自己認識侯西峰、魏應充等知名商界人士，讓曾一步一步落入陷阱裡。

2012年間，退輔會所屬的欣欣水泥有意收購明興礦場的礦石，曾人傑遂開始洽談合作案，2013年曾人傑認識慶富集團少東陳偉郎，陳因投資大陸漳州雲霄光電學院，有石材需求，有意買下礦場，最後與曾以3億元成交，不料陳財務狀況不佳、一再向曾借票，連買礦場的錢也付不出來，曾只好選擇跳票，害曾的票信全失，衍生欣欣水泥開採工程協議書真偽爭議，雙方纏訟多年，最後曾竟因此在2021年間遭判刑確定、還慘遭通緝。

同樣在2013年間，曾人傑透過李瑞祥介紹，得知台南的楠西地區有一個工程停擺多年的「福龍寶塔」，深入了解後，才知道這是1990年代由台南玄空法寺信徒集資興建的靈骨塔，因股東間財務糾紛而拆夥，停工長達18年。曾人傑拜訪玄空法寺的全真上人、及福龍寶塔所有權人值鼎開發公司負責人林義將，由李瑞祥居間談判買下福龍寶塔，不過李瑞祥回報價格是6.5億元，曾人傑認為價格偏高，買賣案不了了之。

福龍寶塔（即楠西觀聖園）曾停工18年，啟承建設接手後完成。（圖／翻攝台灣雅思堂）

2014年3月，李瑞祥和林義將又找上曾人傑，價格降為2億260萬元，曾人傑由太太呂菁倫開立14張支票買下，並在同年5月間開始辦理建物和土地過戶程序，不料值鼎公司要求曾需承擔先前停工時欠下至少2100萬元債務，以及2000萬元欠稅，曾則要求林須配合福龍寶塔更名及變更設立申請人等程序，最後終於在2019年間完工並取得室內裝修合格證明。

曾人傑事後得知當初第1次商談6.5億元成交價中，竟有2億元是李瑞祥的仲介費，而福龍寶塔遭法院查封拍賣底價只有9600萬元。曾人傑心想，只要能順利完工就好，並未追究，不料2019年取得室內裝修合格證明後，向台南市政府民政局聲請更名及設立登記人，民政局卻要求另行提供福龍寶塔原所有權人值鼎公司用印對照表，這時值鼎公司林義將要求再付上億元才願意配合蓋章，導致福龍寶塔至今未能更名、變更負責人，當然也無法啟用。

曾人傑妻子、啟承現任董事長呂菁倫，及總經理孔偲齊指出，李瑞祥見曾人傑2021年間遭判刑確定，真面目逐漸顯露，竟從今年4月間勾結與他交好的某媒體人士，找上台南市議員謝龍介在7月7日召開記者會，李宣稱自己是「靈骨塔業者」、「啟承公司實際負責人」，還說台南市長黃偉哲收賄720萬元後，仍不讓福龍寶塔更名和變更登記人，企圖混淆視聽。

令人費解的是，李瑞祥找謝龍介開完記者會後，一家企業第二代經營的媒體刊登他的告白，李說黃偉哲是無辜的，福龍寶塔疑雲與黃無關，且黃也沒收賄，當初說720萬元是賄款，其實這筆錢真的是律師的專業處理費。李瑞祥在台上和台下說法不一，讓外界搞不清楚他葫蘆裡賣的是甚麼藥。不過，李瑞祥否認曾接受上述媒體訪問。

但事情還沒完，李瑞祥又與上述媒體人士找這位企業第二代，一同前往福龍寶塔參觀，李瑞祥一樣宣稱自己擁有福龍寶塔、是「啟承公司實際負責人」，上述媒體人士還以line向這位科技業第二代宣稱「百億資產賭3億」、「百億登記在你名下，祇發（花）3億元，可行」等文字，不過這位科技業第二代並未上當。

對此，李瑞祥全盤否認相關指控，強調他是合夥人、也是董事，聲請當公司臨時管理人合情合理，當初總統蔡英文准予使用印文做匾額也是真的。

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