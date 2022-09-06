英國央行官員曼恩（Catherine Mann）周一（5日）呼籲，該央行應採取「強力行動」控制通膨。而這意味著，她可能於下周開會時支持大幅度升息舉措。
曼恩周一演說時表示，英國消費者對於通膨的預期「明顯」升高，央行官員必須注意到這一點並採取「強力作為」因應。英國央行預計於9月15日召開貨幣政策會議。
當問及英國央行是否可能一口氣升息3碼時，她回應「這是重要問題，我們必須確保中期通膨預期不偏離軌道」。她的這番言論，令市場預期英國央行在這波升息循環可能採取更大升息幅度。
英國央行官員曼恩（Catherine Mann）周一（5日）呼籲，該央行應採取「強力行動」控制通膨。而這意味著，她可能於下周開會時支持大幅度升息舉措。
曼恩周一演說時表示，英國消費者對於通膨的預期「明顯」升高，央行官員必須注意到這一點並採取「強力作為」因應。英國央行預計於9月15日召開貨幣政策會議。
當問及英國央行是否可能一口氣升息3碼時，她回應「這是重要問題，我們必須確保中期通膨預期不偏離軌道」。她的這番言論，令市場預期英國央行在這波升息循環可能採取更大升息幅度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。