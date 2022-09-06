英國央行官員曼恩（Catherine Mann）周一（5日）呼籲，該央行應採取「強力行動」控制通膨。而這意味著，她可能於下周開會時支持大幅度升息舉措。

曼恩周一演說時表示，英國消費者對於通膨的預期「明顯」升高，央行官員必須注意到這一點並採取「強力作為」因應。英國央行預計於9月15日召開貨幣政策會議。

當問及英國央行是否可能一口氣升息3碼時，她回應「這是重要問題，我們必須確保中期通膨預期不偏離軌道」。她的這番言論，令市場預期英國央行在這波升息循環可能採取更大升息幅度。