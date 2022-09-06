據外媒報導，法國航太巨擘Safran有意收購同業Thales旗下航空電力系統業務，藉此提升自家電力生產能力，特別是在國防與直升機市場方面。雙方目前正處於協商階段。
Thales旗下航空電力系統業務旗下員工約600多人，2021年為公司帶來約1.24億歐元（約1.23億美元）營收。Safran預期，此交易將於2023年完成。
對於Thales而言，此交易能令該集團重新聚焦於自身的核心業務，包括航太、國防與數位安全等。
據外媒報導，法國航太巨擘Safran有意收購同業Thales旗下航空電力系統業務，藉此提升自家電力生產能力，特別是在國防與直升機市場方面。雙方目前正處於協商階段。
Thales旗下航空電力系統業務旗下員工約600多人，2021年為公司帶來約1.24億歐元（約1.23億美元）營收。Safran預期，此交易將於2023年完成。
對於Thales而言，此交易能令該集團重新聚焦於自身的核心業務，包括航太、國防與數位安全等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。