「軒嵐諾」持續遠離，全台天氣趨於緩和，今、明兩天北部、東部仍有明顯降雨。北台灣轉涼，高溫跌破30度。中秋節連續假期天氣出爐，各地晴時多雲，僅山區有陣雨機率。

根據最新模式模擬，台灣東方海域未來10天雖有熱帶擾動跡象，但中秋節前後應不會有「熱低壓」甚至「颱風」影響。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「軒嵐諾」加速遠離，天氣逐漸恢復穩定。

今、明兩天受東北風南下與西南風輻合效應影響，在台灣上空拉出一條雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區也有短暫陣雨；午後對流增強，要注意較大雨勢。

周四起水氣減少，午後降雨擴大至嘉義、南投。9日起中秋節連續假期，水氣一天比一天少，各地維持晴朗穩定，僅山區偶有短暫雨。白天氣溫略升，夜涼如水，日夜溫差稍大。

北台灣也開始轉涼，今各地氣溫：北部24至29度、中部24至32度、南部25至34度、東部25至35度。