洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連續3天沒有讓球棒休息了，6日對戰雙城系列賽首戰，他在第6局轟出404呎的兩分彈，本季第54轟出爐。這一轟追平了老前輩A-Rod在洋基的單季最多轟紀錄（A-Rod在遊騎兵敲過57轟），同時是洋基的超前分，終場他們以5比2戰勝雙城。

賈吉擔任第二棒，首局下擊出二壘打，被隊友安打送回攻下第1分。第3局洋基岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）率先開轟，不過洋基只領先兩分。果然第５局上半，前洋基捕手桑契斯（Gary Sánchez）轟出了473呎的特大號全壘打回敬老東家，此戰和他一起重返洋基球場的還有三壘手厄薛拉（Gio Urshela）。桑契斯本季在雙城累積14轟、總攻擊指數0.682表現仍未復甦。

Second-deck for No. 54 👨‍⚖️ pic.twitter.com/hzXycYma0m — New York Yankees (@Yankees) September 5, 2022

然而老友桑契斯剛把比數追平，賈吉6局下立即還以顏色，逮到雙城中繼投手梅吉爾（Trevor Megill）的失投滑球，梅吉爾這一球投出去就沒回頭看了，以賈吉的打擊近況，這球毫無懸念地飛出左外野圍牆，第54轟！觀眾席響起「MVP」的呼聲。7局下奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）以陽春炮追加保險分，幫助洋基守下勝利，雙方全場一共出現4支全壘打。

A-Rod賽後在推特發文恭賀賈吉，單季54轟不僅是他個人在洋基的紀錄，也是隊史右打者的最多轟紀錄。幾位全壘打王前輩包括貝比魯斯（Babe Ruth）、馬里斯（Roger Maris）都是左打者，米奇曼托（Mickey Mantle）則是左右開弓。