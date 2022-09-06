金管會公布外資進出最新統計，受美國升息效益及地緣政治因素影響，外資8月淨匯出金額擴大至約54.54億美元（約新台幣1674億元），連3月淨流出、創今年來次高，累計前8月淨匯出約167.03億美元（約新台幣5127億元），創下同期新高。

金管會統計，外資8月淨匯出約54.54億美元，其中一般外資淨匯出約54.54億美元、陸資淨匯出約0.001億美元。累計前8月外資淨匯出約167.03億美元，累計淨匯入金額降至約2128.93億美元，創2020年12月以來近20月低點。

外資1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。然而在聯準會3月升息後，3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月雖反手回補26.96億美元，但隨著聯準會二度升息，6月以來連3月淨匯出達130.66億美元（約新台幣4010億元）。

而台股加權指數8月雖持續回升小漲0.64％，但外資8月再度擴大賣超台股達1071.48億元，其中對上市股票賣超達1052.51億元、對上櫃股票賣超18.97億元，賣超幅度均較7月28.26億元、9.92億元顯著跳增。

由於外資今年以來僅5月小幅買超台股20.19億元，其餘7個月均賣超達38.18～2431.11億元不等，累計外資前8月賣超台股達1兆元，創下歷年全年賣超紀錄，其中對上市股票賣超9616.92億元、對上櫃股票賣超444.17億元。