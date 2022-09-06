TrendForce旗下WitsView公布9月上旬面板報價，面板需求仍疲弱，報價全面下跌，Monitor面板在面板廠陸續開始進行產能調控，Notebook面板減產效益發揮，跌幅開始有所收斂。

TrendForce研究副總范博毓指出，面板廠仍持續進行產能的調控，但需求疲弱下，面板價格仍在下行趨勢。9月上旬43、55、65吋電視面板均較8月底下滑2美元，報價為49、82、108美元，32吋電視面板下滑1美元，報價26美元。

范博毓表示，8月下旬的限電措施雖對32吋及50吋帶來些許穩盤的效果，但隨著短期效應的結束，9月份預期價格仍將續跌，預計下跌2美元。43吋近期因為面板廠推出成本優化版本的新品，9月跌幅有些微加大，預計下跌4美元、55吋預計下跌4美元，65吋預計下跌5美元，75吋跌幅仍較大，9月預計下跌14美元。

Monitor面板方面，21.5吋下跌0.2美元，報價41.6美元，23.8、27吋下跌0.5美元，報價61.1、65.2美元。范博毓指出，雖然需求仍然疲弱，但隨著主流面板價格逼近現金成本，面板廠陸續開始進行產能調控，預期整體Monitor面板尺寸的跌幅有開始收斂的跡象。21.5吋以下TN面板因為供給逐漸減少，也逐漸不是主流尺寸，跌幅收斂明顯，9月預計下跌0.5美元、21.5吋IPS預計下跌1~2美元、23.8吋預計下跌2美元、27吋預計下跌2~3美元。

NB面板方面，11.6吋下跌0.1美元，其餘尺寸跌幅0.3～0.7美元。面板廠持續進行減產，對價格跌勢收斂帶來一定的助益，預期9月11.6吋跌0.1美元，14、15.6吋HD TN面板預計下跌約1美元，14、15.6吋FHD IPS面板預計下跌2美元，整體跌勢開始有收斂的跡象。