不動產代銷業者海悅(2348)8月合併營收新台幣4.18億元，月增、年增22.56％、10.48％，前8月合併營收30.86億元，年增率為2.19％。

疫情趨緩，海悅8月全台建案接待中心每週來客人數，已回升至千人以上水平，公司為刺激買氣，8月推出「千萬購物金 圓夢成家計畫」，並受惠首購、首換的自住剛性需求不減，公司立足全台新建案房市，且中南部房市銷售穩健，在全台銷售中建案業績挹注下，推升8月合併營收4.18億元，月增22.56％、年增10.48％雙成長。

海悅表示，竹科隨著半導體、光電、5G等相關產業企業陸續進駐，產業群聚效應，帶動移入的就業人口生活圈，進而提升整體住宅與零售、日常量販需求增加；而台南科學園區隨著南科三期計畫通過，產業發展將帶動就業機會，房市發展在交通、人口、就業機會與生活機能等條件充沛下，區域房市的買氣需求不減。

海悅子公司自建案將推出「台南市新市區新北段10地號土地」開發案，預計10月公開預售，公司預期，若台灣升息步調維持緩步，防疫與生活並行，待新建案陸續開案後，購屋者信心恢復，合併營收正向發展可期。