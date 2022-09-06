櫃檯買賣中心審議通過天擎公司(6708)上櫃案。
天擎公司主要從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商係凱基證券、宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5595萬8000元；天擎公司110年合併營業收入為3億3607萬7000元，稅後盈餘為3311萬7000元，每股盈餘為1.29元；111年上半年合併營業收入為1億7495萬元，稅後盈餘為3432萬7000元，每股盈餘為1.34元。
櫃檯買賣中心審議通過天擎公司(6708)上櫃案。
天擎公司主要從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商係凱基證券、宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5595萬8000元；天擎公司110年合併營業收入為3億3607萬7000元，稅後盈餘為3311萬7000元，每股盈餘為1.29元；111年上半年合併營業收入為1億7495萬元，稅後盈餘為3432萬7000元，每股盈餘為1.34元。
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