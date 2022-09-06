台灣微軟新任總經理卞志祥今年7月正式上任，他指出，現在正是台灣市場加速發展的關鍵期，台灣數位轉型勢在必行，台灣微軟中長期協助企業數位轉型方向不變，將持續協助政府、金融、醫療、公共事業等各領域企業轉型。

卞志祥畢業於國立交通大學、主修計算機科學，並同時在該校取得管理資訊系統／財務工程企管碩士學位。在加入微軟之前，曾任湯森路透台灣區總經理及北亞區董事，引進全球金融市場多樣化的交易資訊外，也曾於Hewlett-Packard台灣分公司擔任資深副總。

卞志祥在台灣微軟大型企業商務事務群時曾創下兩倍業績成長的優異表現，帶動數據和資安產業解決方案的銷售增長，個人的產業經驗更橫跨金融、電信、資訊科技和醫療服務，以豐富的產業經驗，他提出將以「Digital Imperative數位轉型、勢在必行」為核心，輔以產業上雲、賦能開發團隊、AI 模型與數據整合、協同合作商議模式及資安優先五大轉型數位關鍵協助產業，持續迎戰後疫情時代。

他指出，未來五年微軟在台灣將會持續深耕，同時擴展賦能產業的力道，不僅現有的產業將出現解構跟跨域整合的態勢，微軟也希望鏈結夥伴生態系、新創團隊及客戶，做到水平擴張，讓微軟能真正賦能每一個需要轉型的夥伴。