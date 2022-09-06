君帆(4584)總經理胡正杰指出，由於第二季起受大陸封控影響，導致訂單遞延，第三季將是營收谷底，第四季到明年第一季將有遞延效應，法人推估，今年營收、獲利估計小幅下滑甚至持平，明年營收挑戰雙位數成長。君帆預計10月上旬掛牌上櫃，今天下午將舉行上櫃前業績發表會。

君帆主要以提供醫療產業ODM油壓缸、伺服電控油壓系統、鋼鐵廠AGC（自動厚度控制系統）軟硬體整合解決方案、半導體產業ODM氣壓缸、日本重工產業OEM與ODM油壓缸與油壓系統整合為主。上半年油壓元件占比約83％、氣壓元件占比約7％，整合系統占比約6％。

胡正杰表示，油壓缸一年有台幣4200億元市場，市場每年也以3.7％成長，君帆去年營收只做到11億元，還有相當大空間成長。

君帆2021年營收為11.37億元，毛利率34.18％，稅後淨利1.23億元，每股盈餘5.07元。2022年上半年毛利率35.6％，每股盈餘為2.23元。

今年上半年毛利率上揚，主要雖然原物料漲價但適時轉嫁到產品價格，上半年產品漲幅3～7％，而銅價上半年漲價，反映材料成本也漲價約3％到5％。下半年來看，部分原料價格下降，公司有降價回饋客戶，但標準品沒降，主要以特殊應用的客戶有議價。

君帆的醫療產品成長相當不錯，因為新冠肺炎使得掃描儀等需求增加，另外，今年有牙醫診療檯油壓缸應用量產，並出貨給日本客戶；而手術台去年開始已經出貨對岸客戶，今年醫療營收預計成長10％，明年維持雙位數的成長。