德國決定延後關閉原本預計在年底除役的2座核電廠，為冬天供電可能吃緊做準備，經濟部長哈柏克強調德國廢核的立場沒有改變，排除核電廠延役的可能性。

歐洲能源危機迫在眉睫，德國電網業者今天公布眾所矚目的壓力測試報告，雖然發生的可能性極低，在最不利情境下，南部今年冬天可能出現數小時供電吃緊的情況。

因此，德國經濟部決定，原本預定在年底除役的最後3座核電廠，其中位於南部的伊薩2號（Isar 2）和內卡維斯特海姆（Neckarwestheim）這兩座將繼續營運，在明年4月以前當作備轉容量，需要時可發電；位在北部埃姆斯蘭（Emsland）的另一座則按原計畫關閉。

出身綠黨的經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，保留核電這個選項到明年4月，目的是因應今年底到明年初歐洲可能發生的供電吃緊狀況。

他說，德國依然堅持廢核立場，沒打算為最後的幾座核電廠裝填新燃料棒，排除延役的可能性。

2011年日本福島核災後，德國原本規劃在2022年底前實現「非核家園」，關閉境內所有核電廠。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，之後停止供應天然氣，報復歐洲聯盟（EU）對俄制裁，導致歐洲今年冬天可能出現能源危機。德國政壇最近掀起支持核電廠延役的聲浪，根據民意調查多數民眾也贊成續用核電。

對此哈柏克表示，核電風險高，從法國的例子來看也不可靠，運轉容易受到氣候變遷的影響，由於歲修、乾旱、枯水期等因素，目前法國僅一半的核電機組可發電，從專業角度來看不該把核電當作解決方案。（編輯：郭中翰）1110906