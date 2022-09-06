楊丞琳赴陸發展多年，演藝事業發展亮眼，但日前她在大陸節目上一句：「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」，引起網友熱議。網友甚到翻出她在社群或上節目吃海鮮的照片，直接打臉她；但其實楊丞琳曾被爆小時候家境並不好，16歲時幫父親還債900萬，結下13年父女心結。

楊丞琳自從嫁給李榮浩後，大部份時間都在對岸發展，之前上陸綜《還有詩和遠方》用餐時，在節目上吃著豆腐魚時突然說「台灣沒有豆腐魚」，還說吃海鮮在台灣「是奢侈的」，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，這句引起台灣民眾議論，畢竟台灣到處都有海鮮，當然也有奢侈的高檔海鮮，但仍有不少路邊擹價格的美味海鮮；而她「吃海鮮奢侈」論遭網友打臉，網路上開始翻出她過往吃海鮮畫面，使楊丞琳被迫關掉社群留言。

楊丞琳在大陸的節目上說自己在台灣沒吃過甚麼海鮮。(圖/微博)

一句「吃海鮮奢侈」引爭議的楊丞琳，其實，根據《壹週刊》報導，楊丞琳的父親因為經商失敗欠下900萬元債務，楊丞琳在16歲出道前，就幫忙家人扛下還債重任。為了還債，她省吃儉用，出門時最高單價花不到5千元，積極靠廣告代言、拍戲與主持賺錢，把每一分辛苦錢都交給母親還債，對父親也無怨言，此外她也看淡一切物質慾望，堅持不買名牌。2005年，楊丞琳演出偶像劇《惡魔在身邊》，發行《曖昧》專輯，成為「可愛教主」，從此她身價暴漲，接到不少工作邀約，債務也在不久後還清，她的經濟壓力終於減少。

楊丞琳大啖海鮮的畫面被挖出。(圖/楊丞琳 Youtube)

但楊丞琳的辛苦還債並沒有讓父女倆的感情更緊密，反而是越來越疏離，她自曝小時候很喜歡黏爸爸，卻總是得到「給我點空間」的回應，長久下來對父親心灰意冷，反而是成名後才接到爸爸的主動來電。在2013年的演唱會前2天收到父親去世的消息，還是讓她難過不已，後來整理父親遺物時，才發現爸爸手機收藏著她的跨年演出片段，這時真正了解到爸爸還是很關心她，楊丞琳遺憾說道：「可是他沒有辦法像我媽一樣光明正大享受榮耀」。

雖然楊丞琳有心酸的負債過去，但顯然網友並不買單，紛紛翻出楊丞琳過去跟海鮮等美食自拍的照片，「台灣是環海島嶼，海鮮最多，一年四季都有時令海鮮，每天都可以吃到便宜的魚蝦蟹貝各式海鮮」、「誰沒喝過薑絲蛤蜊湯？根本常常出現在家中餐桌跟小吃攤好嗎~還是她的海鮮跟大家定義的不一樣」、「爭鮮30元都吃不起嗎」、「營養午餐的柳葉魚在哭哭」，也有人試圖為她平反「人在江湖身不由己」。楊丞琳目前將社群平台的留言功能關閉，試圖冷處理網友的怒火。