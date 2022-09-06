昇陽半導體(8028)因應台灣及亞太半導體產業巿場成長及未來發展需求，於台中港科技產業園區加碼投資72.8億元，打造全球首座自動化及智慧化晶圓再生製程廠，中港新廠於5日舉行量產啟動儀式，提供近150個就業機會，明年將持續加碼投資增建新廠。

昇陽半導體看好台灣半導體晶圓製造發展，在台中港科技產業園區打造全球首座自動化、智能化及永續化的晶圓再生製程廠，除因應長期結構性缺工問題，並秉持ESG理念繼續在晶圓再生領域發展，維護環境友善，創造循環經濟。

昇陽半導體中港廠主要從事半導體晶圓剝膜、拋光及清洗技術等晶圓再生業務，隨著新產能加入，公司12吋產能將躍升全球第一。同時，公司亦與供應商共同開發全新測試晶圓，希望藉由產線互補的優勢提升邊際貢獻，並延伸至海外客戶。

經濟部加工出口區管理處中港分處針對投資送件、廠房建築及使用執照、開工檢查、工廠登記等作業，均以單一窗口一條龍方式提供最快速行政協助。隨著昇陽半導體中港廠量產，將可提供近150個就業機會，且公司預計明年持續加碼投資再增建新廠。