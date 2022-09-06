楊丞琳近日上大陸節目時，一句「吃海鮮是奢侈的在那（指台灣）」，立刻引發台灣網友不滿，紛紛到粉專留言嗆爆，目前她則是將臉書、IG留言功能關閉，希望能不要在引發無謂紛爭，對此，網紅廣告小妹則是狂酸：「論吃海鮮，台灣整體上可說是和奢侈搭不上邊」。

楊丞琳參與大陸節目《還有詩和遠方》時，只見她和嘉賓們用餐時，其中一人提到「台灣沒有豆腐魚」，楊丞琳則是接話：「我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，引發台灣網友不滿，紛紛到粉專留言嗆爆，對此，網紅廣告小妹看完影片後，表示傾向解讀為「在台北吃海鮮蠻奢侈。」

廣告小妹表示楊丞琳15 歲出道，前幾年沒賺啥錢，好不容易有點名氣都在忙著還債，直到20 歲都處於溫飽階段，若她強調是成名前吃海鮮奢侈，那倒是願意相信，只不過影片講得很模糊，至於在台灣吃海鮮到底算不算奢侈，廣告小妹強調食物是相對論，一樣都是吃海鮮「台北比澎湖奢侈，弱勢族群比其他人奢侈」，但整體上而言，和奢侈搭不上邊。

楊丞琳一句話引起爭議。（圖/微博）

對此，網友紛紛留言：「台灣人什麼可以輸，吃的不能輸」、「她都要吃帝王蟹當然奢侈呀，虱目魚邊邊肉一大包才50元」、「東北角出生，雖然我阿母勤儉持家，但餐餐都有海鮮，因為價格比肉還便宜」、「在台灣吃海鮮是一種奢侈？我想這位楊小姐是活在平行時空吧」。