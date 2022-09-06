新北市永和區昨（5）日晚間驚傳分屍案，有名女子因連絡不上男姓友人，於晚間5時許向警察報案，警方循線至智光街住處破門，驚見一名男子已遭殺害並分屍，不見死者頭顱，現場僅剩軀幹連著1隻腳。由於現場血跡量少，警方懷疑房間可能不是案發的第一現場，案情細節仍有待相關單位進一步鑑識釐清。

新北市永和區5日晚間驚傳分屍案，一名女子於8月30日晚間7時許開始聯繫不上梁姓男友人，遂於9月5日下午5時許報案，警方循線至梁男位於智光街的住處，請家屬開門，竟發現梁男已遭殺害分屍，僅剩軀幹連著1隻腳，其餘三肢和頭都不見。其涉有重嫌的死者大哥，尚未聯絡上，因此警方已將其列作重要關係人，持續追查尋人，全案仍待調查釐清。

警方於現場找到6把刀具，分別為3鋼刀、3菜刀，是否為兇器仍有待查證，而遭肢解的是54歲梁姓男子，共有8個兄弟姐妹，梁男排名第六，平時與最大的大哥同住，兩人相差16歲。

據了解，命案公寓3樓內有4間房間，由於屋內非常乾淨，未有大量血跡，起初警方沒發現異狀，直到步入死者房間，才赫然發現一具頭顱消失，僅剩軀幹及左腳的屍體。警方封鎖現場採證，發現案發現場留有已經變乾發黑的血水，但血跡量少，其他地方也沒有明顯血跡，懷疑此處並非第一現場。