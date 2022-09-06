新北市永和區5日驚爆分屍案，失聯多日的54歲梁姓男子被警方發現陳屍在自家房間，屍身腐爛僅剩軀幹與左腳，同住的兄長因失聯並被警方列為重要關係人。據悉，已故梁男曾任法警，11年前梁兄曾持菜刀家暴死者，遭法院判拘役50日，但究竟兄長是否涉案警方仍在積極釐清中。

回顧案情，54歲梁姓男子的女友人因整整1周聯繫不上梁男，擔心梁遭遇不測，遂於昨（5日）報警請求協助，警方獲報後於昨日下午5時許抵達梁男的住處，但無人應門，通知梁男其他家屬協助開門後，卻發現梁男已遭分屍且腐爛發臭，全身僅剩軀幹與左腳，不排除死亡三日以上。

警方在房內查獲菜刀、水果刀等5種刀具，調閱監視器發現，8月31日7時許左右，曾有名男子至該處拖行紅色行李箱以及多個包包出門，經詢問梁的二哥、三哥及五哥，指認該影像為大哥無誤，由於警方已連絡上梁男的所有兄弟姐妹，僅大哥失聯，再加上諸多疑點尚未釐清，目前警方將大哥列為重要關係人，仍持續釐清案情中。

據《自由時報》報導，據透露死者梁男曾任法警，為了照顧年邁的母親而於退休前辭職，鄰居也稱梁男十分孝順，曾目擊梁揹著年邁母親下樓梯。

此外，根據11年前的判決資料指出，失聯中的梁姓大哥曾持菜刀家暴死者遭判拘役50日，當時大哥為了上廁所而驅趕中風的母親，死者出言相勸卻引發大哥不滿，大哥遂持菜刀吆喝，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」等語，嚇得死者報警處理。