金管會因應氣候變遷及促進永續發展，宣布選出元大金、中信金、玉山金、第一金及國泰金等5家金控公司組成「永續金融先行者聯盟」，在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌、等五大議題採取更積極行動，助攻2050年淨零排放轉型動力。

金管會主委黃天牧表示，因應氣候變遷是每個政府部門、每家企業及每位地球公民的共同義務，雖「道阻且長」但「行則將至」。此次5家金控組成「永續金融先行者聯盟」，目的是為凝聚並發揮影響力，期許所有金融機構共同推動永續發展。

對於為何先選出5家金控組成「永續金融先行者聯盟」，黃天牧說明，是由有意願參與者提交申請書後，自公司治理評鑑前5％名單中，參酌獲選「DJSI世界成分股或新興市場成分股」、「MSCI ESG AA評級」或「CDP領導等級」名單擇定先行者，篩選淘汰率達逾5成。

金管會指出，金融業過往在環境、社會及治理（ESG）面向已推動許多措施、且有相當成效，此次5家金控除獲國際永續評等機構高評價，並承諾以先行者之姿審慎因應氣候變遷實體與轉型風險，並導引客戶與發揮同儕效應，帶動產業及社會朝永續發展目標邁進。

金管會表示，先行者的視野與願景應更寬廣，未來在規畫永續金融相關政策措施時，將更借重先行者經驗與看法，並期許先行者擔任淨零排放的重要推手，依業界與市場共同需求，共同發展相關的工具、指引或資料庫等，推動永續金融各項工作。