彰銀(2801)致力推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益，積極履行企業社會責任，5日宣布推出「綠色存款專案」，並獲得奇美實業率先響應，承作彰銀首筆綠色定期存款10億元，攜手朝永續發展目標邁進。

「綠色存款專案」為募集企業戶定期存款及具綠色題材數位存款，將資金投入符合聯徵中心綠色授信標準項目，如再生能源案場、廢轉能發電站等。專案推出前已由第三方獨立機構評估綠色存款運用計畫的可行性及有效性，並出具綠色存款計畫確信報告。

奇美實業長期關注低碳永續議題，1月通過ISO 20400永續採購指引外部驗證，並持續尋求各種綠色創新方式達到淨零碳排目標，包括啟動製程中碳捕捉再利用（CCU）計畫、成為首家在新加坡CIX碳交易平台購入碳權的台灣企業，實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

國際評比部分，奇美實業今年獲國際永續性評級平台EcoVadis「金牌」肯定，成為全球參與評鑑的9萬家企業中的前5％領先公司，並榮獲2021年「亞洲企業社會責任獎」綠色領導獎（Green Leadership），顯示公司長期以來在綠色永續的努力深獲國際肯定。

彰銀為響應政府綠色金融行動方案、台灣2050淨零排放路徑等政策，策略聚焦於科學減碳（Carbon）、盡職投資（Capital）、責任授信（Credit）、普惠金融（Customer）等四大永續願景目標（4C），藉此將SDGs精神理念由己身推廣至價值鏈上合作夥伴，延伸永續價值。

彰銀依循永續願景目標，以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸，期許透過綠色存款，持續引導社會資金投入永續發展，支持融資企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。