美國網球選手提亞佛。（美聯社）

FRANCES. TIAFOE.



The 🇺🇸 takes the first set, 6-4, over Rafa Nadal. pic.twitter.com/ApqT8ULkkR — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在美網男單16強意外落馬，被地主選手提亞佛（Frances Tiafoe）以6-4、4-6、6-4、6-3四盤擊敗。更令人訝異的是納達爾在比賽中的某次怪異表現，他第三盤在一次底線防守時落居下風，衝到右邊角落以反拍打成高吊球之後，竟然頭也不回就走向場邊拿毛巾。雖然這一球肯定救不回來，也確實被提亞佛穩穩扣殺拿下，但是放棄分數卻很不像是納達爾的作風。

一位網球作家Yasmin Syed在推特驚呼：「這或許是我第一次看到納達爾直接放棄分數？」推測納達爾受到腹部傷勢影響，妻子在醫院待產也讓他掛心，同時被勇猛的提亞佛打得有些挫折。納達爾這球吊得很高但還是在界內，提亞佛只好站在原地等球，電視主播也笑說：「這是今天最緩慢的一顆致勝球。」

大獲全勝的提亞佛說：「發生了很特別的事，我不知該怎麼說，我非常高興，他是史上最偉大球員之一，然後我的表現難以置信。」這是納達爾今年大滿貫賽事的首敗，他表示有很多事情要解決，包括生活中的事，「不確定何時會回來，但是當我身心都準備好的時候，我會回來的。」

頭號種子麥維德夫（Daniil Medvedev）稍早也爆冷止步16強，敗給澳洲好手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）。在剩餘的男單選手中，曾經拿過美網冠軍的僅存西里奇（Marin Cilic），本屆很可能會有新冠軍誕生。