民進黨台北市長候選人陳時中3日提出廣設免治馬桶的政策，當晚總統蔡英文就在臉書大讚陳的政見「每一項都對症下藥」，讓國民黨立委鄭麗文質疑「蔡EE連偷窺都能瞎挺？」並說「真的不知道在公廁沒有衛生紙，給免治馬桶，是哪門子的對症下藥？」

陳時中3日端出政策牛肉，稱要把台北市政府轄管的公廁廣設免治馬桶，並與網紅四叉貓合體拍攝宣傳影片，不過陳卻在影片中做出類似偷窺的行為，引起各界撻伐；他4日出席活動時回應，團隊設計並未帶有偷窺、性騷擾含意，但如果讓民眾有這種感覺就必須表達歉意，也透露跟創作團隊研究後，對方已同意進行修正。

鄭麗文昨（5）日也在臉書指出，陳時中選舉政見影片出現「廁所偷窺橋段」，蔡英文不只出席活動幫他站台，還在臉書發文讚美陳對症下藥、有能力、有視野，「真的不知道在公廁沒有衛生紙，給免治馬桶，是哪門子的對症下藥？」

「反正顏色對了，抄襲、偷窺力挺到底？」鄭麗文認為，民進黨連電力都搞不定，若公廁遇到停電或跳電，那免治馬桶是裝心酸的嗎？「跟班班有冷氣一樣，有電可以用才是重點，蔡政府何時才能面對現實！」