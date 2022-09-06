詳細事發原因仍待警消釐清。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股區六孔碼頭附近一處魚塭6日早上採收文蛤時，塭主請來一輛吊車協助將漁獲吊掛上岸，但吊車作業時疑似不慎勾到6600伏特的高壓電起火，車內3名工人受困，被救出已不幸燒成焦屍，詳細事發原因仍待警消釐清。

台南市消防局今天上午6時56分許獲報，在七股區六孔碼頭往南500公尺處發生吊車起火、3名工人受困情事，派遣5車9人前往搶救，消防人員花費約半小時，陸續將26歲及33歲的黃姓工人、48歲吳姓工人救出，但不幸的是，這3名男性工人因為來不及逃生，被尋獲時已成焦屍。

警消初步調查，3名工人均來自台南市安南區，當時文蛤採收作業已經告一段落，現場人員正準備收工時，一旁協助吊掛作業的吊車，其吊桿疑勾到高壓電線而起火，車上3人不幸慘死；塭主聞訊後非常難過，直說「怎麼會發生這種事」，目前已通知家屬前來認屍。

台電台南區處表示，上午7時4分許接獲消防局通知吊車觸電意外，派員到場斷電，停電影響戶數29戶，已派員現場待命配合勞檢機關調查，並於相關主管機關同意復電後，再進行現搶修恢復供電。

市府消防局呼籲吊車作業施工請遠離高壓電設備，如需於高壓電設備附近作業時請先斷電以免發生觸電，或於高壓電附近作業時應確實留意安全距離，切勿便宜行事，至於詳細原因尚須「確實斷電」調查後才能加以釐清。