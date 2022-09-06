小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。近期美國聯準會展現鷹派態度，使得全球股市再度出現震盪，加上本周適逢中秋連假，投資人觀望氣氛濃，台股交易量也屢屢摔破2千億，這讓金管會坦言，會在適時狀況下提出必要措施。

【1】台股陷低量 金管會要出招

中秋長假效應及聯準會（Fed）主席鮑爾談話前夕，台股多空縮手觀望，單日成交值再度跌破2,000億元，指數維持在平盤附近狹幅震盪。金管會主委黃天牧5日坦言，近期交易量在2,000億元左右，「是需要關注的一個量」，目前正緊盯台股動能、價格及成交量變化，在穩定台股的前提下，會適時推出必要措施。

【2】歐洲斷氣危機壓「貶」歐元… 美元指數升破110 刷新20年最高

俄羅斯國營能源巨擘Gazprom宣布無限期停止北溪一號對歐洲的天然氣供應，歐洲能源危機急遽升高，周一摜壓歐元貶破0.99美元支撐，創20年新低；美元對英鎊與日圓等主要貨幣也均走堅，美元指數一舉升破110大關。

【3】又見鷹蹤？鮑爾9／8演說掀牌

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日將發表演說，由於這是他自8月26日全球央行年會後的首度公開談話，在美國就業市場已現趨緩跡象，市場欲從鮑爾本周演說內容，尋找Fed是否在本月例會仍將堅持升息3碼訊息。

【4】蘋果秋季發表8日登場 蘋概破底翻 法人押寶

消費性電子受到高通膨、高庫存影響，下半年出貨面臨旺季不旺的壓力，不過在歐洲消費性電子展（IFA）後，蘋果秋季發表會也將在8日接棒登場，華通等蘋概股籌碼經過清洗後，中秋節前迎來破底翻揚的契機。

【5】匯豐3理由 降評台股

瑞信論壇與蘋果秋季發表會聯袂送暖台股之際，多空爭論卻一波未平、一波又起，匯豐證券在全球市場範圍中降評台股至「減碼」，所持三大理由除擔憂全球經濟、兩岸關係外，還包含因指數中所含成分市場不同因而「代替南韓遭殃」的非戰之罪，市場看法兩極。