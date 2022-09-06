2名男性嫌犯4日在加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）多處持刀攻擊，釀成10死、18傷，其中一名嫌犯達米恩．桑德森（Damien Sanderson）已被發現身亡，遺體有明顯傷勢。

加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）的原住民社區及鄰近村落4日遭2名男嫌持刀攻擊，釀成10死18傷，加拿大警方昨（5）日表示，已發現其中一名嫌犯的遺體，身上有明顯傷勢，而且不是自己造成，另一名嫌犯仍在逃，懷疑他也有傷勢，可能尋求醫療協助。另外加拿大原住民維權領袖推測，這起大規模攻擊事件可能與毒品有關。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大中部薩克其萬省原住民社區「詹姆士史密斯克里民族」（James Smith Cree Nation）及鄰近村落韋爾登（Weldon）4日發生大規模持刀攻擊事件，警方一共在13個犯案現場發現10具遺體，另有18人受傷，並且宣布追捕2名男性嫌犯－31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）及30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）。

薩克其萬省首府勒吉納（Regina）警察局長布瑞（Evan Bray）昨日宣布，已經在當地時間周一上午11時30分發現達米恩．桑德森的遺體，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）助理警監布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）指出，警方是在搜索時，在詹姆士史密斯克里民族社區一幢民宅附近的草叢中發現遺體，遺體有明顯傷勢，據信他的傷勢不是自己造成的，有可能遭到弟弟邁爾斯．桑德森攻擊，不過警方也表示尚無法證實這項推測。

布萊克莫爾也指出邁爾斯．桑德森仍在逃，可能已逃到勒吉納，與另一名不明人士一起，相信他也有受傷，可能會尋求醫療協助，不過不清楚他遭受何種傷勢，她強調，「就算他受傷，不代表他不危險。」

布萊克莫爾指出，邁爾斯．桑德森過去對人及財產有「廣泛且長久的犯罪紀錄」。事實上在周日犯案前，邁爾斯一直都是加拿大警方的通緝對象，並且將他列為「非法在逃」。

儘管警方表示目前仍難以判斷兇嫌的行兇動機，不過薩斯克其萬省「主權原住民聯盟」（The Federation of Sovereign Indigenous Nations）主席卡麥隆（Bobby Cameron）推測，動機可能和毒品有關，「這是有害非法毒品入侵我們社區所面臨的破壞」，他呼籲有關單位接受部落首長的指示，創造更安全的社區。

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