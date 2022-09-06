桃園市桃園區1日晚間發生槍殺命案，詐騙集團36歲蘇柏源涉嫌槍殺27歲陳姓、28歲楊姓男子逃亡，蘇男4日落網，當時開車載著蘇男的黃姓男子謊稱是白牌車司機，但遭警方識破，雙雙送辦。蘇男到分局偵訊時，警方不敢大意，讓其穿防彈衣入內。桃園地檢署漏夜偵訊2人，今凌晨1時以重罪、逃亡等理由聲押蘇男，另命黃男8萬元交保。

檢、警調查，蘇柏源是詐騙集團車手頭，不滿下線的陳、楊日前被逮將其供出，因此相約1日到友人租屋處談判。蘇男到場後，發現屋內有5人，要求其他3人離開，留下陳、楊。3人談判過程中發生激烈爭吵，蘇男質問不要講就好了，為何要向警察供出他是上游？據了解，陳、楊要求蘇男拿出800萬封口費，當時蘇拿著上膛的槍枝揮舞，聽到該要求認為是獅子大開口，當場槍殺楊姓男子後，一不做二不休又打死陳姓男子，逃離現場。

蘇男先搭乘白牌車逃到彰化，2日凌晨轉往花蓮，3日再逃往屏東，4日北上時被警方掌握行蹤，於國道1號雲林古坑路段攔車將其逮捕。當時車上僅有黃姓男子駕車，警方還覺得奇怪，發現蘇男躲在後行李廂，趕緊將其拉出車外壓制。當時黃男辯稱是白牌車司機，但警方認為，白牌車司機怎麼可能讓客人躲在後行李廂，掌握其從屏東載蘇男北上，分析應該是友人，以涉嫌藏匿人犯送辦。