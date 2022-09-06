臻鼎-KY(4958)8月合併營收達165.39億元，月增25.26%，為歷年同月新高，臻鼎-KY表示，雖然深圳疫情升溫，公司營運出貨未受影響，下半年營收表現將明顯優於上半年，且全年獲利成長幅度將大於營收成長。

由於客戶新品進入備貨旺季，臻鼎-KY自結8月合併營收達165.39億元，月增25.26%，年增13.9%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為981.82億元，年增18.11%。

臻鼎-KY表示，受惠客戶新品進入備貨旺季，產能利用率進一步提升，手機相關應用營收不僅大幅月增，年增更達雙位數，推升今年8月合併營收與前8月合併營收皆續創歷年同期新高。

近期深圳因疫情升溫加強封控，不過臻鼎-KY營運、出貨皆未受影響，臻鼎-KY表示，公司將保持產能調度彈性，維持穩健成長步調；隨著客戶新品量產，預期業績將持續增溫，不僅下半年營收表現將明顯優於上半年，且在各產品線之稼動率與效率逐步提高之下，全年獲利成長幅度將大於營收成長。