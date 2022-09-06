據美國之音報導，哈薩克外交部當地時間周一（9月5日）說，中國國家主席習近平將於9月14日訪問哈薩克斯坦。這將是習近平自新冠疫情爆發後的第一次出國訪問。北京極少提前公布習近平的行程，中國外交部也尚未證實習近平對哈薩克斯坦的訪問。

哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）在新聞發佈會上說，習近平將會晤哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），並簽署多項雙邊協議。

哈薩克與中國的雙邊關係密切，哈薩克斯坦向中國供應礦物、金屬和能源，並是中國和歐洲之間的貨物中轉國。

習近平預期將會在定於10月16日開幕的中共二十大上，確定獲得打破慣例的第三個任期。自2020年新冠疫情爆發以來，中國實施「清零政策」而幾乎中斷國際旅行的政策之下，習近平從來沒有走出國門，都是利用網路視訊和國外元首對話或出席國際會議。今年6月30日，習近平曾赴香港出席香港回歸25周年紀念慶典。這是他自2020年初以來，首次離開中國大陸的行程。當時他晚上在深圳過夜，每天深港來回跑行程。

8月份，《華爾街日報》報導，習近平考慮前往中亞訪問，出席定於9月15日和16日，在烏茲別克城市撒馬爾罕舉行的上海合作組織元首會議，與俄羅斯總統普丁和其他國家領導人舉行會晤。

也是在8月份，印尼總統的一位長期顧問說，習近平和普丁確定會出席11月在度假勝地峇里島島舉行的G20峰會。

習近平和普京兩人之間關係密切。在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科宣佈，中俄夥伴關係「上不封頂，沒有終點站，只有加油站」。