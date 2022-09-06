知名直播主連千毅，日前和老婆「娜美」石帕玉鬧出婚變消息，不僅遭女方指控是個自導自演的心理變態，甚至要求限期1個月內簽字離婚，否則採取法律手段，隨後他則是發布最新聲明，表示與老婆已協調好回歸正常家庭生活，昨（5日）又曬出老婆絕美照放閃，似乎要宣告兩人依舊恩愛如昔。

連千毅和老婆石帕玉鬧出婚變消息，兩人婚姻一度亮起紅燈，不過石帕玉卻突然刪掉砲轟連千毅的多篇文章，對此，連千毅發布最新聲明表示夫妻倆已回歸正常家庭生活，更強調做為一名男人，對於家中最重要的兩個女人，也就是媽媽跟老婆，凡事該多讓跟尊重，感情才會長久，似乎透露夫妻倆已經重修舊好，未料近日又PO出在包廂觀賞辣妹熱舞的影片，讓網友疑惑：「不怕再次陷入婚姻危機？」對此，他強調去任何場所都會事先報備，意謂著老婆全都知情。

連千毅昨（5日）曬出一張老婆絕美照，只見娜美妻坐在椅子上滑手機，不僅雪白肌膚全都露，保養得宜的火辣身材更是讓S形曲線一覽無遺，接著表示：「娜美，連坐在路邊，都這麽漂亮，謝謝老婆，買一件白色牛仔褲給我！看來年輕多了」，更立即附上穿著老婆送的牛仔褲自拍，似乎想間接向粉絲宣告婚姻沒有任何問題。

對此，網友紛紛留言：「老婆就是要天天說愛她，她才不會對你怎麼樣」、「好老公就是一直誇獎老婆」、「有一個這麼漂亮的老婆該知足了」，不過仍有人對連千毅的婚姻狀況存疑：「為何總是看不到2人一起入鏡的照片」、「自導自演開始了嗎」。