新北市永和區5日晚間驚傳分屍案，引發社會關注！資深媒體人資深媒體人羅友志提及日前發生的台南殺警奪槍及桃園行刑式槍殺，感嘆表示一個月三大重案，「我們到底在什麼國度？」對於有網友認為沒有死刑，殺人有恃無恐，羅友志也表示，「不執行死刑，這次選舉就判民進黨政治死刑！」

近日重大刑案頻傳！除了昨晚新北市永和區發生分屍案，日前台南員警凃明誠、曹瑞傑追查機車竊盜案時，遭外役監逃犯林信吾持刀割喉殺害，兩人不幸身亡，歹徒手段凶殘，震驚全台！該案除了涉及警械使用時機、外役監管理外，蔡政府對死刑的態度等三大問題，引發社會高度重視。而桃園市桃園區本月1日晚間也發生槍殺命案，詐騙集團36歲蘇姓男子涉以「行刑式槍決」朝兩男頭部開槍，引發關注。

對此，羅友志在臉書感嘆表示，近期發生台南殺警奪槍、桃園行刑式槍殺，現在還加上永和分屍，在他那個監視器缺乏的年代，一年也不過跑一次這種重大刑案，如今卻一個月三大重案。

網友則回文表示「這種日子提心吊膽」、「最近治安真的很不好」、「蔡政府執政看不到民生安全的進步，只看到選舉的進化」、「無須嚴刑阻嚇罪犯，講這種話的人，就應當好好感受一下被害人的遭遇才是！」羅也感嘆「我們到底在什麼國度？」。對於有網友認為沒有死刑，殺人有恃無恐，羅友志也表示，「不執行死刑，這次選舉就判民進黨政治死刑！」