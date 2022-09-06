新北市永和區又傳分屍案，已是該區5年內第3起分屍案。永和顧名思義，取「永久和平」之意，因早期外來人口多、械鬥頻傳，為祈求和平相處，才有這樣的命名。

2018年一名加拿大籍男子在河濱被發現屍塊，去年11月一名符姓男子殺害父親後，把遺體支解棄屍，加上5日的命案，短短5年內爆發3起分屍案，當地人不禁想問「永和怎麼了」。

永和原隸屬中和鄉，1950年代政府遷台後，因地理位置鄰近總統府周邊，便把永和規劃為衛星城鎮，供公務人員居住、通勤，同時仿效國外把街道做成放射狀，不料都市設計失敗，導致現今的「迷宮」樣。

由於移入人口越來越多，1958年正式成立行政區。根據《維基百科》紀載，早年曾發生漳泉械鬥，為祈求各族群永久和平相處，地方耆老楊仲佐命名「永和」。

永和面積不到6平方公里，全區人口超過20萬，人口密度高達3.7萬，甚至比全球人口密度最高的國家摩納哥還多。