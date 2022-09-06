美國股市週一（9月5日）因勞工節假期休市一天。台股今(6)日開盤上漲逾百點約來到14783點。指標股台積電上漲5.5元來到491.5元。

半導體股展開反攻，台積電最高上漲5.5元衝破490元，聯電勁揚逾1%收復40元大關，先前表現弱勢的貨櫃三雄全面大漲，漲幅均超過1.5%。

不過分析師提醒，美元指數近期已突破110大關，推動外資不斷賣超台股，累計外資今年賣超金額已破新台幣1兆元，遠遠超越歷年水準，此外，本周適逢中秋連假，長假效應也讓資金躊躇不前，台股10日均量已降至2000億元以下，量縮問題也值得關注。

美股5日因勞動節休市一天，不過俄羅斯繼續關閉通過德國的北溪天然氣供應管道，衝擊歐股幾乎全面重挫，德國股市下跌289.49點、跌幅2.22%、收在12760.78點，法國股市下跌74.29點、跌幅1.20%、收在6093.22點，僅對俄羅斯天然氣依賴度較小的英國股市表現抗跌，終場上漲6.24點、漲幅0.09%、收在7287.43點。