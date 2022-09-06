35歲大陸戲劇男神李易峰剛出道就被封為國民校草，近年他以電視劇《麻雀》成為最年輕的金鷹獎視帝，今(6日)港媒驚曝他無預警取消活動，原本網上亂傳他成為「李雲迪第二」涉嫖妓疑雲，連大陸狗仔媒體都放話意有所指，之後李易峰直播澄清是因為防疫要求才取消活動，昨他也發文為地震祈福，陸狗仔媒體則罕見澄清發文失誤，完全是烏龍一場。

據《東網》報導，李易峰早年參加選秀節目出道，出過個人專輯和EP，後來他跨足演員工作，人氣扶搖直上，本月2日卻無預警取消原定現身杭州的活動，許多粉絲一早就為見男神到現場等待，聽到無故取消相當失望，而他個人和工作室微博卻未對此特別說明原因，一堆「莫須有」的傳聞頓時在網上瘋傳。

李易峰昨轉發文章替四川祈福。（圖／翻攝自李易峰微博）

當時有人抹黑李易峰疑似涉入嫖妓疑雲被逮，大陸狗仔媒體還發文說：「肯定到不了活動現場，粉絲們都別等了，趕快回去吧」，引來越來越多討論，或許是知道外界錯誤訊息亂傳，李易峰當天無預警開直播解釋：「因為防疫工作要求才不能去線下參加品牌舉辦的活動」，並強調他人在北京一切安好，對等候多時的粉絲非常抱歉。

而李易峰昨在微博轉發為四川地震祈福的文章，寫下：「願平安」，間接再次澄清自己沒事，都是子虛烏有的傳聞，而一開始亂預言的狗仔媒體也隨即發文澄清，表示只是在北京機場看到李易峰，認為他不可能參與當天在杭州的活動，才會如此喊話，引來許多粉絲湧入開罵，批評該狗仔無的放矢亂說話。