38歲白家綺與小5歲吳東諺結婚4年，夫妻感情甜蜜、不吝嗇公開曬恩愛，吳東諺今（6日）早更突然在網上曬出白家綺熟睡的床照，自招是看老婆睡得如此甜美，忍不住拍照留念，白家綺身穿細肩帶睡衣、露出香肩，往下看還有白嫩美腿，睡姿相當性感。

吳東諺一早起床準備去工作，出門前走到床邊進行每日「小儀式」，看老婆睡得如此香甜，忍不住拍照留念，只見白家綺身穿細肩帶睡衣、露出香肩，棉被只蓋住腿根，纖細長腿若隱若現，頭髮雖然凌亂，但仍唯美的散落在肩膀和枕頭上，躺在床上呼呼大睡的白家綺睡到嘴巴微開，相當性感。

吳東諺大方曬恩愛：「看到老婆睡得如此甜美、香甜，心裡真的有無限的感恩，所有的辛苦也都值得了」，女星張家瑋大讚白家綺是睡美人，網友也直呼：「連睡覺都這麼美」、「美，性感！但起來應該也慘了」、「睡覺還是女神啊」、「等等老婆睡醒會不會傻眼 但也太美」。

38歲白家綺2016年和吳東諺合作《我的老師叫小賀》擦出愛火，兩人在2018年雙喜臨門，宣布懷孕和結婚，白家綺帶著一對女兒和吳東諺共組家庭，兩人婚後陸續生下一對兒女，幸福組成一家六口。小倆口已在2020年拍好婚紗，原本預定在當年6月補辦婚宴，但最後受疫情和行程影響，兩人決定等疫情穩定後，再擇期舉辦。