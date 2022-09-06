近日桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」遭控飼養不當害50隻流浪犬喪命，震驚全台愛狗人士，但藝人邵庭更出面起底，早有不少動保標榜公益，背後都在用貓狗性命牟利，對此，她心痛感嘆「台灣動保水很深」，表示正因如此拒絕過許多合作，如今接連爆出浪浪界新聞，使自己內心掙扎許久，於是決定說出一切真相。

邵庭5日在臉書發文透露，看完這些天浪浪界的新聞，內心痛苦卻不意外，她坦言，10多年前剛接觸台灣動保時，都很願意幫忙，然而不少公益合作多另有所圖，因此拒絕不少邀請。像是，今年3家廠商的資助者，是知名包裝完美的「動保蟑螂」，因此拒絕合作並告知原因，可惜這3家仍一起辦完活動，甚至群眾評價頗高。

邵庭再舉一例，今年Youtuber團隊找上她，希望幫忙推動流浪貓、狗的血庫募資，然而自詳細了解募資內容後，不禁驚呼「在美麗動人的文字下包裝的就是一個不合理至極的內容啊！」即使她拒絕邀請，對方的募資上線後，仍然輕鬆募集到破百萬，讓她長嘆「是的，這真的就是你們以為的美好無敵好棒棒」。

邵庭強調，她一直不想寫這樣的消極文，因為可能讓大家對動保卻步，反倒讓真正做事的單位得不到資源，因此心裡的掙扎已經許多年了，「這些年我選擇不說不碰觸，做好自己能力範圍的事情，但是剛剛看完相關新聞，心真的很痛」，最後她也說，儘管真正替貓狗賣命大有人在，但拿貓狗命斂財也不在少數，「這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保」。