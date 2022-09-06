海墘派出所警員莊生暉及熱心民眾協助，平安將老翁人、車平安送回家。（警方提供）

台中市大甲區1名74歲莊姓老翁，日前趁中秋節前夕拜訪友人，駕駛電動車前往大安區海邊的友人住處，不料於返程之際，電動代步車沒電拋錨於路邊，正當老翁心急如焚之際，遂經大甲警分局海墘派出所警員莊生暉及熱心民眾協助，平安將老翁人、車平安送回家。

莊姓老翁向員警說，電動車可能沒電了，忽然間就不能行駛了，自己也不方便行走，家屬均在外地工作，無家人共同居住，頓時無法過來搭載，不知道該怎麼辦？且家住在10公里外的大甲區街上。

員警不捨74歲的莊姓老翁，坐在電動代步車上面，一動也不動的停在車水馬龍的路中央，險象環生。先將老翁人車推至路邊安全的地方；初步檢查車輛狀況，研判是電池耗盡，因一時之間也找不到充電的地方，員警經過一番努力，透過各種管道聯繫，總算找到熱心友人協助，能載送輪椅及老翁的車輛。

警方指出，警車一路跟隨友人的車護送，順利幫助老翁返家，並請鄰居轉告其家人多加留意；莊姓老翁對警察及熱心民眾為民服務精神表示相當感激，鄰居也代表家人頻跟員警及熱心民眾道謝。

海墘派出所長許棋舜表示，警察工作不分晝夜全年無休，民眾生活中遇有困難最容易求助的對象便是警察，為民服務更是警察重點工作之一、當民眾有困難時警察會盡可能伸出援手給予關懷和協助，讓民眾都能感受到警察的用心和愛心。

員警老翁平安愛心全年無休