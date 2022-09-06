包括拍攝「偷窺」影片宣傳政見在內，民進黨台北市長候選人陳時中近日爭議話題不斷。國民黨台北市議員徐巧芯昨（5）日公布其競選辦公室團隊，恍然大悟酸「這樣一來就說得通了」，結果引起陳時中團隊不滿，怒批是侵犯隱私。對此，國民黨立委賴士葆質疑，陳時中如此氣急敗壞，「難道是因為裡面有人形象不好或是太具爭議？」

徐巧芯昨晚在臉書表示，她最近一直覺得陳時中的臉書怪怪的，用詞堪比小學生週記風格，還被打扮成粉紅貓咪，更變成偷窺狂，結果收到其競選辦公室通訊錄，才發現陳時中的社群網路部頭牌竟然是「焦糖」陳嘉行，且團隊內還包含了內政部長徐國勇、法務部政務次長蔡碧仲等人的兒女，酸「先撇除同名同姓的情況，名字剛好都一樣，這個艦隊真是加分加到爆！有夠穩！」

事後陳時中競辦回應指出，選舉的主軸應當是提政見、論述政策，但國民黨卻以涉及違反個人資料保護法、洩漏陳時中競選團隊內部個人資料的方式，做無謂的連結與指涉，要求徐巧芯撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉。

雖然徐巧芯認為，辦公室分機不算個資，且既然加入公眾人物競選團隊，應屬於政治公領域的一環，「還是現在號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？」不過她仍將照片內的所有資料塗黑，並說「是！已配合偉大的党（黨）更正！」

賴士葆昨晚也在臉書提到，一般來說，領袖應該以自己優秀的團隊為榮，「怎麼競選辦公室名單曝光後陳時中這麼氣急敗壞呢？難道是因為裡面有人形象不好或是太具爭議？」