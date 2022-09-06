曾在超夯日劇《流星花園》續集中演出的知名男星中田圭祐，日前因參加戀愛實境節目《我們結婚了」與女星川島海荷從結婚開始戀愛，甜蜜指數破表，令不少觀眾看得相當入戲，紛紛要他們在一起。但沒想到結束才剛播完1個月，中田圭祐就被媒體拍到與女團成員「半同居」令不少人相當傻眼。

中田圭祐與川島海荷在戀愛實境秀節目《我們結婚了》中，不僅互相告白還當眾親吻彼此，讓觀眾看得甜滋滋，期望兩人假戲真做，但沒想到在最後大結局之前，就有眼尖的網友發現，女團E-girls成員兼網紅稻垣莉生在近期發出的影片及照片中，都與中田圭祐曾PO出的照片不謀而合，甚至連照片的角度、藝術床照都幾乎一模一樣，懷疑兩人一同出遊。

沒想到就在節目播畢1個月後，日本媒體《週刊女性》便拍到中田圭祐在8月下旬深夜曾騎著折疊腳踏車回家，5分鐘後稻垣莉生也騎著白色腳踏車出現，而這台白色腳踏車與中田圭祐3月份所PO出的照片一模一樣，兩人還在當天交換了腳踏車騎。

過幾天後，媒體又拍到兩人在凌晨一同返家時的狀態，疑似住在一起，而當記者向前詢問兩人是否在約會或是半同居等相關問題時，中田圭祐疑似因東窗事發表情略顯慌張，但他仍不忘先叫稻垣莉生上樓，他才回應記者「對不起，我明天要早起工作，請你找事務所」，並未直接否認兩人是戀人的關係，而兩人的事務所也尚未出面回應。