國民黨台北市議員徐巧芯昨（5）日公開民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室通訊錄，隨即遭對方怒批違反個資法而引起廣泛討論，但大批Ptt鄉民卻諷刺陳時中團隊「電話不讓外部知道，難道要自己打給自己？」

「我要被吊路燈了嗎？」徐巧芯對此指出，辦公室分機不是手機，「算什麼個資？」且通訊錄就是讓民眾有問題時可以撥打。徐質疑，這群人都加入公眾人物競選團隊，屬於政治公領域的一環，也沒被公布私人訊息，資料更不是由她收集，「是在扯什麼個資法？」

徐巧芯表示，第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，她同時質疑，現在號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？

相關報導經轉發至社群平台Ptt後也引起鄉民廣泛討論，有人留言狠酸「設電話不給外部知道難道自己打給自己嗎？」、「還是你競辦電話不給別人打？」、「這名單也太豪華了，讚」、「保密30年就搞定」、「北市府網頁分機也是寫的清清楚楚，陳市長上台記得改掉」。

也有網友怒嗆「競選團隊聯絡電話有這麼見不得人？」、「第一次聽到競選團隊成員要保密，真的笑死」、「團隊有誰都是隱私，真的當政可不得了」、「滿滿都自己人」。