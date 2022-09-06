電子產業旺季雜音不斷，貿聯-KY(3665)8月合併營收為45.67億元，月減7.8%，為今年4月以來低點，不過貿聯-KY表示，全年營運目標未變，由於營收呈現月減，今天開盤股價逆勢下滑。

通膨升息及泛產業高庫存待去化，致使資訊周邊設備及電器出貨量放緩，貿聯-KY自結8月合併營收45.67億元，月減7.8%，年增84.3%(約當1億5177萬9000美元，月減8.79%，年增70.84%)，連兩個月月減，亦是今年4月以來低點，累計前8月合併營收為351.96億元，年增96.08%(約當12億1205萬1000美元，較去年同期成長89.82%。

貿聯-KY表示，8月整體出貨量下降，主要是因資訊周邊設備和電器的出貨量放緩，以及歐洲廠區暑休導致工作日減少所致。

受到歐洲廠區暑休影響，INBG出貨較7月略減，佔整體營收比重34%。

就各產品線來看，貿聯-KY表示，半導體設備工業用線束出貨量持平；資訊科技與數據傳輸線束雖然周邊設備客戶出貨量減少，但高效能運算客戶整體出貨量仍舊穩定；電動車客戶的車用線束出貨量有增長，非電動車客戶的出貨量保持穩定；電器線束整體出貨量減少。

貿聯-KY上半年歸屬於母公司業主淨利為17.31億元，每股盈餘為11.46元；貿聯-KY看好工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，貿聯-KY表示，今年營運目標未變。