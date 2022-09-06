FED升息、美元狂飆，在8月全球央行會議後，對各國主要貨幣的衝擊更為明顯！根據央行統計，8月美元指數升值2.64%，非美貨幣一面倒，歐元貶值1.78%、英鎊驟降4.25%、加幣貶2.07%、日圓貶3.95%、人民幣也貶2.2%、新加坡幣貶1.2%。新台幣匯價在進入9月更一舉突破30.6和30.7，本周不排除再戰30.8心理關卡。匯銀人士分析，若30.8見關不是關，央行要守31元匯價，守匯壓力就會升高。央行也承認，7、8、9三個月都有在外匯市場調節。

外資今年賣超台股逾兆元，創下歷史新高，而賣超資金也隨即匯出，導致新台幣匯價今年以來連路貶。央行統計，至9月5日止，新台幣今年以來兌美元貶值了9.83%。亞幣中，貶幅最大還是日圓，今年以來貶值18.11%；至於韓元今年以來也貶值了12.42%。

人民幣方面，今年以來到9月5日止，人民幣貶值8.11%。人民幣自8月起加速貶值，5日美元指數一度觸及110的高位，讓人民幣兌美元在岸價、離岸價盤中分別先後跌破6.94元、6.95元關卡，在「7」關口前徘徊。大陸「二十大」即將召開，市場已預期人行將出招穩定匯價。果不其然，為提升金融機構外匯資金運用能力，人行5宣布自9月15日起大舉調降金融機構外匯存款準備金率2個百分點（8碼），這是人行年內第二度下調外匯存準率，約向市場釋出190億美元（約5833億台幣）的流動性。人行在5月時才下調外匯存準率1個百分點，時隔四個月又加大下調力道，顯示人行捍衛人民幣保「7」決心。

相較於人行捍衛人民幣保「7」決心，台灣央行是否會力守「31」元匯價？股匯連動一向是台灣資本市場的慣性，目前市場中，偏空的論點認為，新台幣若貶破31元，台股將回測1990年的高點12682。而1990年在台灣的股市歷史中，是「股災泡沫」的痛苦回憶，當年台股由2月高點12682崩跌，8個月內下跌到2485點，「1萬點」瞬間蒸發。而刺泡沫的那根針是波灣戰爭，1990年8月2日至1991年2月28日期間，由美國領導的的35個國家組成的聯軍和伊拉克之間發生的一場局部戰爭，這場戰爭雖然離台灣很遠，但對股民的衝擊卻是刻骨銘心。

全球央行會議後，進入9月，非美主要貨幣更紛紛貶破一些「關卡」，央行舉例，如歐元兌美元跌破1:1，日圓站上140兌1美元，創逾24年新低，韓元跌至2009年水準。央行認為，相比之下，目前新台幣匯率貶破30元大關後只是來到近3年低價。儘管新台幣匯率近期急貶，不過若是從名目有效匯率或實質有效匯率來看，新台幣無論NEER或REER變動都不是太大，還算相對平穩。

然而，股匯連動，若台股跌破支撐，央行只能再透過外匯存底灑銀彈守匯。在金管會方面，金管會主委黃天牧5日透露，積極了解台股資金動能、價格及成交量變化，近期台股單日交易量約在2,000億元左右，「是需要關注的一個量」，在穩定台股的前提下，將視時機祭出配套措施。

台灣在「中美貿易戰」、「統獨對立」、「民粹操縱」下，外資看好台股所著眼的「和平紅利」已經快速流失，這才是今年外資賣超台股逾兆元的重要因素；美中利差，強勢美元這都只是推波助瀾的次要因子。1990年波灣戰爭台股跌萬點，2022年烏俄戰爭台股自高點至最低跌4691點，而2022年還沒結束！

回顧歷史，對股市而言，戰爭是最大的利空，和平是最大的利好；用智慧化解對立，用理智營造共榮，天下最大的「利」莫過於此！