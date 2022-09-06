well this was... odd pic.twitter.com/zl94yPmGwL — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

澳洲壞小子基瑞歐斯（Nick Kyrgios）在美網男單16強扳倒頭號種子麥維德夫（Daniil Medvedev），儘管是一場7-6、3-6、6-3、6-2的四盤激戰，基瑞歐斯仍然在比賽的關鍵時刻演出荒唐鏡頭。第三盤的某次近距離對打，基瑞歐斯的小球讓麥維德夫失手擋成界外高飛球。這分等於打完了，不料基瑞歐斯居然衝上前，越過網子把球打回界內！

麥維德夫看到這球也是把手一攤，不知基瑞歐斯在搞啥。依照規則，對方的球未過網之前不能回擊，否則就會判定對手得分。簡言之基瑞歐斯就是白送1球給對手，他打出去之後非常開心的樣子。基瑞歐斯後來說他以為這是合法的，不過被判罰分數他也無所謂就是了，反而他更在意的是裁判一直催促他發球。

那一球讓基瑞歐斯失去破發機會，更厲害的是他還是攻破了麥維德夫下一個發球局，成功拿下第三盤，最終贏得比賽，生涯首度闖進美網8強。基瑞歐斯賽後感嘆「終於在紐約揚眉吐氣了。」這並非麥維德夫打得不好，他單純就是打不贏基瑞歐斯，雙方對戰成績是基瑞歐斯以4勝1負佔優。

這一戰不僅讓麥維德夫衛冕失敗，他連球王寶座也要讓出去了，在美網尚未出局的阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、魯德（Casper Ruud）都有機會篡位。先前有可能重登球王的納達爾（Rafael Nadal）爆冷止步16強，並且宣布暫離網壇。