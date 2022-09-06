警方成功不讓鄭男僅存的2萬元，落入歹徒手中。（警方提供）

台中市沙鹿區鄭姓男子，日前到某超商ATM前提款，前後提領多次且神色緊張四處張望，警方見狀發現有異，俟鄭姓男子提領現金後，隨即上前關心，鄭男卻支支吾吾，警方懷疑鄭男為詐騙車手；經檢視鄭男手機後，原來鄭男於交友軟體上認識1女子相約見面援交，鄭男到ATM提領2萬元後，欲前往櫃檯購買點數交付，又是詐騙的慣用技倆。

警方指出，鄭男提領現金後，警方上前關心，警方原懷疑鄭男為詐騙車手，經檢視鄭男手機後，原來鄭男於交友軟體上認識1女子相約見面援交，雙方約定先以遊戲點數交易，鄭男不疑有她前往超商ATM提領新台幣2萬元後，欲前往櫃檯購買點數交付。幸經警方確認該詐騙手法為常見援交詐騙，並提供多件類似案例資料讓鄭男參考，成功不讓鄭男僅存的2萬元落入歹徒手中。

清水警分局長游永中表示，假援交詐騙常見手法為購買遊戲點數，並以「訂金」、「保證金」等理由要求被害人購買點數並交付，待被害人上鉤後，遂使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱並難以自拔；警方特提醒民眾在疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打165詐騙專線諮詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免損失慘重、得不償失。