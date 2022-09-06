美國醫療產業傳來最新併購消息，CVS Health與Signify Health於美國時間5日共同宣布，這家美國最大處方箋藥局業者將以80億美元，收購專事家庭醫療保健同業Signify。

CVS表示，將以每股30.5美元的價位，直接用現金收購Signify，藉著Signify對居家療養病患的專業技術與精準分析，自己的健保服務項目上又多增加一塊事業版圖。

1年半前，Signify Health在紐約證交所掛牌後，股價就從40美元左右一路下滑，有段時間都在12與20美元之間游走。不過，月前傳出CVS等大廠有意收購後，股價就開始爬升，8月漲幅約45%。至於Signify最新盤後價格已突破30美元，單日飆漲近7%。

除了CVS以外，電商巨擘亞馬遜以及美國藥局規模排名第2的Walgreens都不斷找尋併購對象，積極壯大醫保事業群。7月下旬，亞馬遜就宣布以大概39億美元買下基本照護醫療業者One Medical，企圖心相當明顯。

One Medical的基本或初級醫療照護，是採取會員制度。當看診患者需要更多協助以及更專業治療時，就會轉至第2或第3等級的醫院。市場認為，對亞馬遜而言，能夠掌握這高達幾十萬名會員的數據資料，應該才是收購主要目的。

而CVS在買下Signify之前，先收購了保險公司安泰(Aetna)，以及個人醫療藥物管理業者Caremark。分析師認為，CVS慢慢由開立處方箋的藥局，轉向揮軍基本醫療市場，Signify被收購之後，有了CVS資金挹注，需要居家醫護的病患，應可得到更多軟硬體方面的資源。

由於CVS這次收購Signify只是民企片面宣布，還有待相關主管機關批准，預計2023年6月之前可望順利合併。同時，CVS Health將偕同Signify Health，預定在美東時間6日上午8:30，召開視訊法說會。