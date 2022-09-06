飯店女房務員小美（化名）於109年2月結識年僅14歲的國三少年，2人開啟姊弟戀情，於交往8個月間床戰了24次，直到小美懷孕被少年父親發現，才讓戀情曝光，法院依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，共24罪，判處小美有期徒刑1年6月，緩刑3年。可上訴。

據判決書指出，小美於109年2月，結識1名年僅14歲的國三少年，進而交往成為男女朋友，2人自同年6月到隔年1月間，以每月3次之頻率，在租屋處床戰共24次。

直到110年8月上旬，小美意外懷孕，此事經社工人員告知少年父親，少年父親得知兒子當了小爸爸，進而向小美提告，小美坦承犯行，但自認在飯店從事房務工作，每個月可領26000元有能力可以扶養小孩，堅持生下。

橋頭地院審酌小美明知被害人僅為國三少年，心智發育尚未完全健全，性觀念不成熟，在雙方交往期間，未加愛護珍惜，竟貪圖一己私慾而與被害人發生24次性交行為，影響被害人之身心健康與人格發展心智發育尚未完全健全，行為實有可議，但衡量小美與被害人及其父母調解成立且需扶養其與被害人所生子女等，法院依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，共犯24罪，各處小美有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月，仍予宣告緩刑3年。可上訴。